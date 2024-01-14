Создан прототип литиевого аккумулятора, выдерживающий 6000 циклов заряда почти без потери ёмкости

Группа учёных из США подобрала методику изготовления твердотельных аккумуляторов с анодом с использованием металлического лития. При этом они решали задачу максимально увеличить цикличность работы батареи. Созданный прототип размером с почтовую марку показал способность выдерживать до 6000 циклов заряда с потерей не больше 20 % первоначальной ёмкости. Источник изображения: Nature Materials

Источник: 3dnews.ru