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Создан прототип литиевого аккумулятора, выдерживающий 6000 циклов заряда почти без потери ёмкости

Группа учёных из США подобрала методику изготовления твердотельных аккумуляторов с анодом с использованием металлического лития. При этом они решали задачу максимально увеличить цикличность работы батареи. Созданный прототип размером с почтовую марку показал способность выдерживать до 6000 циклов заряда с потерей не больше 20 % первоначальной ёмкости. Источник изображения: Nature Materials
Источник: 3dnews.ru

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