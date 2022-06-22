Создатель GeckoLinux представил новый дистрибутив SpiralLinux

Создатель дистрибутива GeckoLinux, основанного на пакетной базе openSUSE и уделяющего большое внимание оптимизации рабочего стола и мелочам, таким как качественная отрисовка шрифтов, представил новый дистрибутив — SpiralLinux, построенный с использованием пакетов Debian GNU/Linux. Дистрибутив предлагает 7 готовых к использованию Live-сборок, поставляемых с рабочими столами Cinnamon, Xfce, GNOME, KDE Plasma, Mate, Budgie и LXQt, настройки которых оптимизированы для повышения удобства работы.

Проект GeckoLinux продолжит сопровождаться, а SpiralLinux является попыткой сохранить привычный уклад в случае прекращения существования openSUSE или его трансформации в принципиально иной продукт, в соответствии с грядущими планами по значительной переработки SUSE и openSUSE. Debian выбран в качестве основы как стабильный, гибко адаптируемый под свои нужды и качественно поддерживаемый дистрибутив. При этом отмечается, что разработчики Debian недостаточно ориентированы на удобство работы конечного пользователя, что является поводом к созданию производных дистрибутивов, авторы которых пытаются сделать продукт более дружественным обычным потребителям.

В отличие от таких проектов, как Ubuntu и Linux Mint, SpiralLinux не пытается развивать собственную инфраструктуру, а старается оставаться как можно ближе к Debian. SpiralLinux использует пакеты из основного состава Debian и пользуется теми же репозиториями, но предлагает другие настройки по умолчанию для всех основных окружений рабочего стола, доступных в репозиториях Debian. Таким образом, пользователю предлагается альтернативный вариант установки Debian, который обновляется из штатных репозиториев Debian, но предлагает набор более оптимальных для пользователя настроек.

Особенности SpiralLinux

Устанавливаемые Live-образы DVD/USB размером около 2 ГБ, настроенные для популярных окружений рабочего стола.

Использование пакетов Debian Stable с предустановленными из Debian Backports пакетами, обеспечивающими поддержку более нового оборудования.

Возможность обновления до веток Debian Testing или Unstable всего несколькими щелчками мыши.

Оптимальная компоновка подразделов Btrfs с прозрачным сжатием Zstd и автоматическими снимками Snapper, загружаемыми через GRUB для отката изменений.

Графический менеджер для пакетов Flatpak и предварительно настроенная тема оформления, применяемая к пакетам Flatpak.

Настройки отрисовки шрифтов и цветового оформления оптимизированы для оптимальной читабельности.

Готовые к использованию предустановленные проприетарные медиакодеки и «non-free» репозитории пакетов Debian.

Расширенная поддержка аппаратного обеспечения с широким набором предустановленных прошивок.

Расширенная поддержка принтеров с упрощёнными правами на управление принтером.

Задействование пакета TLP для оптимизации энергопотребления.

Включение в состав VirtualBox.

Применение сжатия раздела подкачки при помощи технологии zRAM для повышения производительности на старом оборудовании.

Предоставление обычным пользователям возможности работать и администрировать систему, не обращаясь к терминалу.

Полная привязка к инфраструктуре Debian, что позволяет избежать зависимости от отдельных разработчиков.

Поддержка плавного обновления установленной системы до будущих выпусков Debian, сохраняя при этом уникальную конфигурацию SpiralLinux.

Cinnamon:

LXQt:

Budgie:

Mate:

KDE:

GNOME:

Xfce: