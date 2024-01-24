ProHoster > Блог > Новости интернета > Создатель Her Story и Immortality анонсировал две новые игры — «FMV следующего уровня» и хоррор для фанатов Silent Hill: Shattered Memories

Создатель Her Story и Immortality анонсировал две новые игры — «FMV следующего уровня» и хоррор для фанатов Silent Hill: Shattered Memories

Независимая американская студия Half Mermaid Productions, основанная создателем Her Story и Immortality Сэмом Барлоу (Sam Barlow), анонсировала сразу две новых игры, но львиную долю информации о них держит в секрете. Источник изображения: Half Mermaid Productions
Источник: 3dnews.ru

Добавить комментарий