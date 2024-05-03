Создатель расширения подал в суд на M**a, чтобы получить право отключить ленту новостей

Этан Цукерман (Ethan Zuckerman), директор цифровой общественной инфраструктуры Массачусетского университета в Амхерсте, подал иск против M**a с требованием предоставить пользователям инструмент для отключения ленты новостей. Он создал браузерное расширение под названием Unfollow Everything 2.0, благодаря которому можно быстро отписаться от людей, групп и страниц социальной сети, фактически просто отключив ленту новостей и начать все с нуля. Источник изображения: Mariia Shalabaieva/Unsplash

Источник: 3dnews.ru