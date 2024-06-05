Создателей Dead by Daylight накрыла вторая за 2024 год волна увольнений — под сокращения попали ещё почти 100 сотрудников

Не успел лич Векна из Dungeons & Dragons проникнуть в асимметричный хоррор-экшен Dead by Daylight от Behaviour Interactive, как канадского издателя и разработчика настигла вторая за 2024 год волна увольнений. Источник изображения: Behaviour Interactive
Источник: 3dnews.ru
Не успел лич Векна из Dungeons & Dragons проникнуть в асимметричный хоррор-экшен Dead by Daylight от Behaviour Interactive, как канадского издателя и разработчика настигла вторая за 2024 год волна увольнений. Источник изображения: Behaviour Interactive