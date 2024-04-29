Создатели Commandos: Origins показали новый геймплейный трейлер и анонсировали закрытую «бету»

Тактическая стратегия Commandos: Origins от разработчиков из немецкой Claymore Game Studios незаметно пробралась на прошедшую 29 апреля презентацию IGN x ID@Xbox Digital Showcase с новым трейлером и анонсом. Источник изображений: Kalypso Media
Источник: 3dnews.ru
Тактическая стратегия Commandos: Origins от разработчиков из немецкой Claymore Game Studios незаметно пробралась на прошедшую 29 апреля презентацию IGN x ID@Xbox Digital Showcase с новым трейлером и анонсом. Источник изображений: Kalypso Media