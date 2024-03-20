Создатели Weird West привезли новую игру на GDC 2024, но только для издателей — это будет ретрофутуристическая RPG от первого лица

Разработчики ролевого вестерна Weird West из WolfEye Studios, основанной соучредителем Arkane Рафаэлем Колантонио (Raphael Colantonio), взялись за создание новой игры — в рамках конференции GDC 2024 появились первые детали проекта. Источник изображения: WolfEye Studios
Источник: 3dnews.ru
Разработчики ролевого вестерна Weird West из WolfEye Studios, основанной соучредителем Arkane Рафаэлем Колантонио (Raphael Colantonio), взялись за создание новой игры — в рамках конференции GDC 2024 появились первые детали проекта. Источник изображения: WolfEye Studios