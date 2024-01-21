SpaceX доставила на МКС экипаж коммерческой миссии Axiom Space

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской аэрокосмической компании SpaceX прибыл на Международную космическую станцию (МКС) вместе с четырьмя членами экипажа, которые стали участниками туристической миссии Ax-3 компании Axiom Space. Они проведут на орбитальной станции две недели, после чего вернутся на Землю. Источник изображений: NASA TV

Источник: 3dnews.ru