SpaceX доставит в космос японско-европейский спутник EarthCARE для изучения земных облаков

Учёные Европейского космического агентства (ЕКА) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) готовятся к запуску спутника EarthCARE, который состоится сегодня. При помощи передовых инструментов, включая лидар и радар, он поможет в изучении облаков и их роли в нагревании и охлаждении Земли. Источник изображения: esa.int

Источник: 3dnews.ru