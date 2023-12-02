SpaceX купила производителя тормозных парашютов Pioneer Aerospace

Космический подрядчик SpaceX стремится производить всё своё оборудование самостоятельно, и одним из немногих компонентов, которые компания доверила партнёру, до недавнего времени оставались тормозные парашюты. Теперь своими силами производятся и они: SpaceX поглотила своего поставщика парашютов Pioneer Aerospace. Источник изображения: SpaceX

Источник: 3dnews.ru