SpaceX побила рекорд запусков «Шаттла» NASA

Компания Илона Маска SpaceX достигла рубежа в 83 запуска ракет Falcon 9 и Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал со стартового комплекса 39A, превзойдя рекорд NASA по количеству запусков «Шаттл» и показав перспективы частной аэрокосмической отрасли. Источник изображения (скриншот): Spacex.com

Источник: 3dnews.ru