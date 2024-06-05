Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о выдаче разрешительной лицензии компании SpaceX на тестовый запуск корабля Starship. Миссия Starship Flight 4 должна состояться 6 июня. По словам представителей FAA, компания выполнила все требования для обеспечения безопасности запуска. Более того, стороны договорились осуществлять большинство всех последующих запусков без лишней бумажной волокиты — по мере готовности ракет. Источник изображения: SpaceX

Источник: 3dnews.ru