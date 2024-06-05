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SpaceX получила разрешение на четвёртый запуск Starship и впредь сможет запускать мегаракеты по мере готовности — без расследования аварий

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о выдаче разрешительной лицензии компании SpaceX на тестовый запуск корабля Starship. Миссия Starship Flight 4 должна состояться 6 июня. По словам представителей FAA, компания выполнила все требования для обеспечения безопасности запуска. Более того, стороны договорились осуществлять большинство всех последующих запусков без лишней бумажной волокиты — по мере готовности ракет. Источник изображения: SpaceX
Источник: 3dnews.ru

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