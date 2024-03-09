SpaceX понизила пинг в спутниковой сети Starlink на 25-30 %

На этой неделе SpaceX представила отчёт о том, как компания работает над снижением задержек при передаче данных внутри своей спутниковой интернет-системы Starlink. Опубликованная информация указывает на то, что за последнее время пинг в сети Starlink для клиентов из США сократился более чем на 30 %. Источник изображения: Mariia Shalabaieva / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru