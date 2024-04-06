SpaceX провела огневые испытания двигателей Super Heavy перед четвёртым запуском Starship

SpaceX сделала очередной шаг к следующему испытательному запуску Starship. Накануне на своём космодроме Starbase в Техасе компания провела статические огневые испытания ракеты-носителя Super Heavy — первой ступени Starship с 33 двигателями. Источник изображений: twitter.com/SpaceX

Источник: 3dnews.ru