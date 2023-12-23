SpaceX установила новый рекорд многоразовости Falcon 9

Увеличение частоты полётов в космос невозможно без многоразового использования первых ступеней ракет и даже кораблей. Это одна из важнейших задач для прокладывания космической дороги к Луне, Марсу и дальше. Сегодня компания SpaceX сделала ещё один шаг в этом направлении, установив новый рекорд повторного использования первых ступеней ракет-носителей Falcon 9. Один и тот же разгонный блок B1058 был использован уже в 19-й раз. Источник изображения: SpaceX

Источник: 3dnews.ru