SpaceX в среднем запускала по ракете каждые четыре дня в 2023 году — всего 96 успешных пусков

Компания Илона Маска (Elon Musk) SpaceX побила собственный рекорд по числу орбитальных запусков ракет: в 2023 году она совершила 96 успешных миссий — в среднем получается по одной каждые четыре дня. Помимо этого компания отличилась ещё рядом достижений. Источник изображения: spacex.com

Источник: 3dnews.ru