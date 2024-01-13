SpaceX выпустит портативную интернет-антенну Starlink Mini Dish, которую можно носить в рюкзаке

Глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) сообщил, что в ближайшие месяцы компания выпустит портативную версию спутниковой антенны Starlink Mini Dish. По его словам, антенна будет достаточно маленькой, чтобы поместиться в рюкзак. Также Маск рассказал о грядущем сотовом сервисе Starlink, который будет предлагать пропускную способность 7 Мбит/с на ячейку обслуживания. Источник изображения: Mariia Shalabaieva/Pixabay

Источник: 3dnews.ru