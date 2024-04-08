Сегодня компания SpaceX осуществила первый запуск в рамках программы Bandwagon, доставив в космос 11 коммерческих и военных спутников. В отличие от программы Transporter по совместному запуску полезной нагрузки в космос, в рамках которой космические аппараты выводятся на солнечно-синхронные орбиты, обычно используемые спутниками дистанционного зондирования, Bandwagon предназначена для отправки полезной нагрузки на низкие околоземные орбиты с наклонением около 45°. Источник изображения: SpaceX

Источник: 3dnews.ru