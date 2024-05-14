«Спасибо, что опять всё испортили»: новый патч для Fallout 4 не оправдал надежд игроков на ПК

Как и было обещано, 13 мая Bethesda Game Studios выпустила ещё один патч для ролевого шутера Fallout 4. Заплатка должна была устранить проблемы, вызванные вышедшим в конце апреля обновлением «следующего поколения». Источник изображений: Bethesda Softworks

Источник: 3dnews.ru