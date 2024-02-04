Специалисты iFixit разобрали AR/VR-гарнитуру Apple Vision Pro

Специалисты компании iFixit регулярно разбирают электронные устройства, чтобы показать, как они устроены и как их можно отремонтировать. На этот раз им в руки попала гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro, поступившая в продажу в США ранее на этой неделе. В ходе разборки была дана оценка внутренней компоновки устройства и его ремонтопригодности. Источник изображения: iFixit

Источник: 3dnews.ru