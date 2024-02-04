Специалисты по восстановлению данных пожаловались на серьёзное падение качества USB-флешек

Компания CBL, занимающаяся восстановлением данных, заявила, что в новейших картах памяти microSD и USB-накопителях зачастую обнаруживаются ненадёжные чипы памяти. Специалисты всё чаще сталкиваются с устройствами с урезанными чипами памяти, с которых удалена информация о производителе, а также с USB-накопителями, в которых задействованы переделанные карты памяти microSD, припаянные к плате. На этом фоне CBL пришла к выводу, что качество портативных флэш-накопителей становится всё более низким. Источник изображения: Skitterphoto / Pixabay

Источник: 3dnews.ru