Спецотдел Пентагона по изучению НЛО не нашёл признаков инопланетной деятельности с 1945 года

В пятницу подразделение Пентагона по всеобъемлющему изучению аномалий или AARO опубликовало отчёт об анализе случаев наблюдений инопланетной деятельности на Земле. Данные изучались во всём объёме, начиная с первых сообщений в 1945 году. Как следует из отчёта, никакой инопланетной деятельности за всё время наблюдений не было выявлено. Всё связанное с сообщениями о неопознанных летающих объектах имеет объяснимую природу без привлечения инопланетян. Источник изображения: ИИ-генерация Кандинский 3.0/3DNews

Источник: 3dnews.ru