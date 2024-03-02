Spotify, Epic Games и другие попросили Еврокомиссию проверить, законна ли новая политика App Store

Spotify, Epic Games, Deezer, Paddle, а также ряд других компаний и ассоциаций Евросоюза направили письмо в Еврокомиссию, в котором заявили, что изменения политики Apple в отношении своего магазина цифрового контента App Store не соответствуют Закону о цифровых рынках (DMA) ЕС. В общей сложности под коллективной жалобой регулятору подписались 34 компании и ассоциации, уверенные в том, что планы Apple «не соответствуют требованиям закона». Источник изображения: macrumors.com

Источник: 3dnews.ru