Спрос на Apple Vision Pro оказался выше ожиданий, а уровень возвратов — ниже

Известный аналитик из TF Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) отметил, что спрос на гарнитуру дополненной реальности Vision Pro оказался выше первоначального прогноза Apple. Как ожидается, в этом году поставки носимого устройства в США составят 200–250 тысяч единиц. По мере снижения ажиотажа, вызванного стартом продаж Apple Vision Pro, уровень возвратов гарнитуры, по оценкам Минг-Чи Куо, упал до всего лишь 1 %. Изначально предполагалось, что некоторые ютуберы, блогеры и энтузиасты могли купить гарнитуру лишь чтобы попробовать работу с ней, а затем вернуть до завершения 14 дней с момента покупки, пользуясь политикой Apple, но в конечном счёте это почти не отразилось на проценте возвратов. Более того, треть возвратов объясняется тем, что пользователи попросту не смогли разобраться с тем, как пользоваться гарнитурой.

Источник: 3dnews.ru