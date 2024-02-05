Спрос на японское оборудование для выпуска памяти HBM вырос в десять раз

Крупнейшим поставщиком памяти типа HBM остаётся южнокорейская SK hynix, но конкурирующая Samsung Electronics в текущем году собирается удвоить объёмы выпуска аналогичной продукции. Японская компания Towa отмечает, что заказы на поставку специализированного оборудования для упаковки памяти в этом году увеличились сразу на порядок, ссылаясь на повышенный спрос со стороны южнокорейских клиентов. Источник изображения: Towa

Источник: 3dnews.ru