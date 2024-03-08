Спустя 25 лет первая игра создателя Syberia получит полноценный ремейк — трейлер и подробности Amerzone: The Explorer’s Legacy

Бенуа Сокаль (Benoit Sokal) прежде всего известен по серии Syberia, однако ещё до неё бельгийский художник и дизайнер отметился квестом Amerzone: The Explorer’s Legacy — спустя 25 лет после выхода он получит полноценный ремейк. Источник изображений: Microids

Источник: 3dnews.ru