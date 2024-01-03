Сравнение эффективности 20 языков программирования

Опубликована вторая редакция проекта PLB (Programming Language Benchmark), нацеленного на тестирование производительности решения типовых задач на различных языках программирования. В отличие от первой редакции, опубликованной в 2011 году, новый вариант измеряет производительность кода для умножения матриц и решения задачи расстановки 15-ферзей, а также дополнительно оценивает поиск решений в игре Судоку и определение пересечений двух массивов. Код для тестирования был написан на 20 языках программирования.

Наиболее высокую производительность показала реализация тестовых приложений на языке Си (при компиляции в clang). На втором месте оказался язык Zig, на третьем Nim, на четвёртом Mojo. Далее примерно на одном уровне следуют D, Java, JavaScript-платформа Bun и Rust, а после них Go, Crystal и V.

Относительно хорошие результаты также показали Node.js, Dart, Jua и C#. Хорошие результаты у Java и C# объясняются использованием отдельной стадии JIT-компиляции, в то время как в Dart, Bun, Node.js, Julia, LuaJIT, PHP, PyPy и Ruby3 (YJIT) JIT-компиляция выполняется на лету и затрагивает только часто выполняемый код. JavaScript-платформа Bun заметно обогнала Node.js. Относительно медленными оказались результаты у Julia и Swift. Наихудшие показатели производительности продемнострировали PHP, Ruby, Perl и CPython, при этом производительность PHP оказалась примерно в 4 раза выше, чем CPython.