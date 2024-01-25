SRELL 4.038 — библиотека ECMAScript-совместимых регулярных выражений

24 января состоялся выпуск 4.038 C++ библиотеки SRELL (Std::RegEx-Like Library), реализующей ECMAScript-совместимые регулярные выражения.
Список изменений:
- исправлена ошибка, из-за которой по выражению /(?:ab)+|cd/ находилась строка «ababcd»;
- небольшие улучшения.
Особенности библиотеки:
- header-only;
- ECMAScript-совместимые регулярные выражения;
- дизайн а-ля std::regex;
- поддержка типов char8_t, char16_t и char32_t для C++11 и более поздних версий стандарта.
Более подробное описание доступно на сайте автора.
История изменений: англ./яп..
Постоянная ссылка на актуальную версию: https://www.akenotsuki.com/misc/srell/srell-latest.
Источник: linux.org.ru