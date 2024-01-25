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SRELL 4.038 — библиотека ECMAScript-совместимых регулярных выражений

24 января состоялся выпуск 4.038 C++ библиотеки SRELL (Std::RegEx-Like Library), реализующей ECMAScript-совместимые регулярные выражения.
Список изменений:

  • исправлена ошибка, из-за которой по выражению /(?:ab)+|cd/ находилась строка «ababcd»;
  • небольшие улучшения.

Особенности библиотеки:

  • header-only;
  • ECMAScript-совместимые регулярные выражения;
  • дизайн а-ля std::regex;
  • поддержка типов char8_t, char16_t и char32_t для C++11 и более поздних версий стандарта.

Более подробное описание доступно на сайте автора.

История изменений: англ./яп..
Постоянная ссылка на актуальную версию: https://www.akenotsuki.com/misc/srell/srell-latest.

Источник: linux.org.ru

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