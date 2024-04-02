США давят на Южной Корею, чтобы та усилила санкции против Китая

С необходимостью балансировать между собственными интересами и стремлением США ограничить технологическое развитие Китая южнокорейские производители чипов столкнулись осенью позапрошлого года. Власти США после переговоров разрешили Samsung и SK hynix инвестировать в развитие своих китайских предприятий, но теперь заокеанский партнёр давит на Южную Корею с целью усиления санкций против Китая. Источник изображения: Samsung Electronics

Источник: 3dnews.ru