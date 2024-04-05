США начнут судить Huawei за ведение бизнеса в Иране только в 2026 году

В 2026 году в США начнутся судебные разбирательства по уголовному делу в отношении Huawei, ранее возбуждённому Министерством юстиции страны — ведомство обвинило китайскую технологическую компанию в том, что она ввела банки в заблуждение относительно своего бизнеса в подсанкционном Иране. Накануне помощник прокурора Александр Соломон (Alexander Solomon) сообщил окружному судье Энн Доннелли (Ann Donnelly), что «обсуждения мирового соглашения зашли в тупик. Считаем, что разумным было бы назначить дату судебного разбирательства». Дело, которое уже долгое время вызывает напряжённость в отношениях США и Китая, было открыто в 2018 году, когда было подготовлено обвинительное заключение и в канадском Ванкувере по ордеру США задержали финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу (Meng Wanzhou). В 2021 году была заключена сделка, после которой обвинения в отношении Мэн, дочери основателя компании, сняли. При этом дело против Huawei до сих пор находится на рассмотрении — компания себя виновной не признала. По мнению Соломона, судебный процесс продлится от четырёх до шести месяцев.

Источник: 3dnews.ru