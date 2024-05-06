США нашли на орбите свой спутник, потерянный 25 лет назад

10 апреля 1974 года спутник S73-7 был выведен на орбиту высотой 800 км в рамках программы космических испытаний ВВС США. Спутник диаметром 66 см входил в так называемую «Систему шестиугольников», запускался с более крупного спутника KH-9 и должен был надуться на орбите и стать инфракрасной калибровочной мишенью для оборудования дистанционного зондирования. Миссия не увенчалась успехом, спутник был потерян и обнаружен заново лишь в апреле 2024 года. KH-9 — носитель калибровочных спутников-мишеней S73. Источник изображения: National Reconnaissance Office

Источник: 3dnews.ru