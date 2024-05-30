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США нейтрализовали гигантский ботнет 911 S5 — в нём было 19 млн IP-адресов

Минюст США доложил о ликвидированном при поддержке правоохранительных органов других стран крупном ботнете 911 S5 и аресте его администратора ЮньХэ Вана (YunHe Wang). В сети взломанных устройств насчитывались 19 млн уникальных IP-адресов. Источник изображения: Cliff Hang / pixabay.com
Источник: 3dnews.ru

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