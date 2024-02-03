США придётся менять все ограждения на шоссе — нынешнее не справляется с электромобилями

Статистика показывает, что электромобили попадают в ДТП также часто, как и машины на двигателях внутреннего сгорания. При этом электромобили на 20-50 % тяжелее, и за счёт большого объёма тяговых батарей их центры тяжести сильно занижены. Тем самым дорожная инфраструктура в виде ограждений и барьеров оказалась не готова ко встрече с электромобилями во всех смыслах. Электромобили играючи пробивают бетонные и стальные барьеры, и это проблема. Источник изображения: ERDC

Источник: 3dnews.ru