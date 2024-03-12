США призвали размещать производства чипов на Филиппинах, чтобы снизить зависимость от Китая и Тайваня

Сейчас власти США ищут в азиатском регионе новых союзников, способных разместить на своей территории производство полупроводниковых компонентов, поскольку концентрация поставщиков такой продукции на территории Китая и Тайваня американских чиновников не устраивает по геополитическим соображениям. Новой точкой роста в регионе предлагается сделать Филиппины, как сообщила министр торговли США. Источник изображения: Intel

Источник: 3dnews.ru