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США призвали размещать производства чипов на Филиппинах, чтобы снизить зависимость от Китая и Тайваня

Сейчас власти США ищут в азиатском регионе новых союзников, способных разместить на своей территории производство полупроводниковых компонентов, поскольку концентрация поставщиков такой продукции на территории Китая и Тайваня американских чиновников не устраивает по геополитическим соображениям. Новой точкой роста в регионе предлагается сделать Филиппины, как сообщила министр торговли США. Источник изображения: Intel
Источник: 3dnews.ru

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