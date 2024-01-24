США уступили Китаю в гонке космических чипов: на орбитальной станции «Тяньгун» тестируется более 100 процессоров одновременно

В китайском научном журнале Spacecraft Environment Engineering вышла статья, в которой сообщается о создании на борту орбитальной станции «Тяньгун» рекордного по масштабам стенда по тестированию чипов. На платформе одновременно проходят испытания свыше 100 процессоров космического назначения. Основная цель экспериментов — создать современную элементную базу чипов, устойчивых к космическому излучению. Источник изображения: Pixabay

Источник: 3dnews.ru