США взялись за выдавливание Китая из цепочки поставок батарей для электромобилей

Министерство финансов США объявило в пятницу, что со следующего месяца электромобили, выпущенные в США с использованием аккумуляторных компонентов китайского производства, не будут давать покупателям право на получение госсубсидий в полном объёме. Речь идёт о субсидиях, выплачиваемых согласно так называемому «климатическому закону» президента США Джо Байдена — «Закону о снижении инфляции (Inflation Reduction Act, IRA), — пишет Financial Times. Источник изображений: BYD

Источник: 3dnews.ru