США запретят продажу дронов китайского производителя DJI на территории страны

Конгресс США обвинил крупнейшего производителя дронов DJI в шпионаже для Китая и намерен прекратить деятельность компании, выпускающую продукцию для развлечений и видеоблогинга, в стране. Власти США обратили пристальное внимание на производителя дронов — китайскую компанию DJI. Несмотря на заявленное мирное предназначение продукции и популярности среди рядовых потребителей и бизнеса, Конгресс США рассматривает DJI как угрозу национальной безопасности и намерен полностью запретить ее деятельность в стране, сообщает издание Tom’s hardware со ссылкой на источник.

Источник: 3dnews.ru