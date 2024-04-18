Stability AI расширила доступ к тестированию Stable Diffusion третьего поколения

Следующее поколение генерирующей изображения по текстовой подсказке ИИ-модели Stable Diffusion пока не запущено публично, но уже доступно некоторым разработчикам через API и новую платформу для создания контента, а также платформу для разработчиков. Для организации доступа к ИИ по API Stability AI объединила усилия с API-платформой Fireworks AI. Источник изображения: Stability AI

Источник: 3dnews.ru