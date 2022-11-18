Стабильный выпуск СУБД MariaDB 10.10

Опубликован первый стабильный релиз новой ветки СУБД MariaDB 10.10 (10.10.2), в рамках которой развивается ответвление от MySQL, сохраняющее обратную совместимость и отличающееся интеграцией дополнительных движков хранения и расширенных возможностей. Развитие MariaDB курирует независимая организация MariaDB Foundation в соответствии с открытым и прозрачным процессом разработки, не зависящим от отдельных производителей. MariaDB поставляется вместо MySQL во многих дистрибутивах Linux (RHEL, SUSE, Fedora, openSUSE, Slackware, OpenMandriva, ROSA, Arch Linux, Debian) и внедрён в таких крупных проектах, как Wikipedia, Google Cloud SQL и Nimbuzz.

Ключевые улучшения в MariaDB 10.10:

Добавлена функция RANDOM_BYTES для получения случайной последовательности байт заданного размера.

Добавлен тип данных INET4 для хранения адресов IPv4 в 4-байтовом представлении.

Изменены параметры по умолчанию выражения «CHANGE MASTER TO», в котором теперь используется режим репликации на основе GTID (Global Transaction ID), если master-сервер поддерживает данный вид идентификаторов. Объявлена устаревшей настройка «MASTER_USE_GTID=Current_Pos» вместо которой следует использовать опцию «MASTER_DEMOTE_TO_SLAVE».

Расширены оптимизации операций слияния с большим числом таблиц, включая возможность использования «eq_ref» для слияния таблиц в любом порядке.

Реализованы алгоритмы UCA (Unicode Collation Algoritm), определённые в спецификации Unicode 14 и применяемые для определения правил сортировки и сопоставления с учётом смысла символов (например, при сортировке цифровых значений учитывается наличие минуса и точки перед числом и разные виды написания, а при сравнении не принимается во внимание регистр символов и наличие знака ударения). Повышена производительность операций UCA в функциях utf8mb3 и utf8mb4.

Реализована возможность добавления IP-адресов в список узлов Galera Cluster, которым разрешено выполнять запросы SST/IST.

По умолчанию активирован режим «explicit_defaults_for_timestamp» для приближения поведения к MySQL (при выполнении «SHOW CREATE TABLE» не показывается содержимое блоков DEFAULT для типа timestamp).

В интерфейсе командной строки по умолчанию включена опция «—ssl» (включена установка соединений с TLS-шифрованием).

Переделана обработка выражений UPDATE и DELETE верхнего уровня.

Объявлены устаревшими функции DES_ENCRYPT и DES_DECRYPT, а также переменная innodb_prefix_index_cluster_optimization.

Источник: opennet.ru