Стабильный выпуск СУБД MariaDB 11.4

Опубликован выпуск СУБД MariaDB 11.4.2, который отмечен как первый стабильный релиз ветки 11.4. Ветка MariaDB 11.4 отнесена к категории выпусков с длительным сроком поддержки и будет сопровождаться как минимум 5 лет. Одновременно доступен выпуск MariaDB 11.5.1, имеющий статус кандидата в релизы, и сформирована ветка 11.6, в которой будет развиваться новая функциональность.

Проектом MariaDB развивается ответвление от MySQL, сохраняющее обратную совместимость и отличающееся интеграцией дополнительных движков хранения и расширенных возможностей. Развитие MariaDB курирует независимая организация MariaDB Foundation в соответствии с открытым и прозрачным процессом разработки, не зависящим от отдельных производителей. MariaDB поставляется вместо MySQL во многих дистрибутивах Linux (RHEL, SUSE, Fedora, openSUSE, Slackware, OpenMandriva, ROSA, Arch Linux, Debian) и внедрён в таких крупных проектах, как Wikipedia, Google Cloud SQL и Nimbuzz.

Среди изменений в ветке MariaDB 11.4 по сравнению с прошлым LTS-выпуском 10.11: