Стабильный выпуск СУБД MariaDB 11.4

Опубликован выпуск СУБД MariaDB 11.4.2, который отмечен как первый стабильный релиз ветки 11.4. Ветка MariaDB 11.4 отнесена к категории выпусков с длительным сроком поддержки и будет сопровождаться как минимум 5 лет. Одновременно доступен выпуск MariaDB 11.5.1, имеющий статус кандидата в релизы, и сформирована ветка 11.6, в которой будет развиваться новая функциональность.
Проектом MariaDB развивается ответвление от MySQL, сохраняющее обратную совместимость и отличающееся интеграцией дополнительных движков хранения и расширенных возможностей. Развитие MariaDB курирует независимая организация MariaDB Foundation в соответствии с открытым и прозрачным процессом разработки, не зависящим от отдельных производителей. MariaDB поставляется вместо MySQL во многих дистрибутивах Linux (RHEL, SUSE, Fedora, openSUSE, Slackware, OpenMandriva, ROSA, Arch Linux, Debian) и внедрён в таких крупных проектах, как Wikipedia, Google Cloud SQL и Nimbuzz.
Среди изменений в ветке MariaDB 11.4 по сравнению с прошлым LTS-выпуском 10.11:
- Значительно улучшен оптимизатор запросов, переведённый на новую весовую модель (cost model), обеспечивающую более точное предсказание весов каждого плана выполнения запроса. Ранее используемая модель хорошо подходила для нахождения оптимального индекса, но имела проблемы с применимостью операций сканирования таблицы, сканирования индекса или выборки по диапазонам. В новой модели данный недостаток устранён за счёт изменения базового веса операций, связанных с движком хранения. Например, для операций с хранилищем, таких как последовательное сканирование записей, теперь предполагается, что данные хранятся на быстром SSD-накопителе. Дополнительно проведён тюнинг и других весовых параметров оптимизатора, что, например, позволило реализовать возможность использования индексов для операций «ORDER BY/GROUP BY» в подзапросах и ускорить работу с очень маленькими таблицами.
- Значительно ускорена обработка подзапрсов в выражениях UPDATE и DELETE, ограниченных одной таблицей.
- Обеспечено использование индексов в запросах, в которых функции DATE и YEAR сравниваются с константой, например, «SELECT * FROM t2 WHERE YEAR(a) = 2024» или «SELECT * FROM t2 WHERE DATE(a)
Источник: opennet.ru