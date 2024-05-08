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Stack Overflow передаст свой контент для обучения ChatGPT, хотят того пользователи или нет

Ресурс Stack Overflow, предназначенный для организации взаимопомощи программистам, заключил соглашение с разработчиком ИИ-бота ChatGPT, компанией OpenAI. В рамках достигнутых договорённостей OpenAI сможет задействовать API для получения данных с форумов Stack Overflow и последующего их использования для обучения ChatGPT. Пользователям платформы такой подход не понравился, но, по всей видимости, они не смогут что-то изменить. Источник изображения: Andrea De Santis/unsplash.com
Источник: 3dnews.ru

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