Stack Overflow передаст свой контент для обучения ChatGPT, хотят того пользователи или нет

Ресурс Stack Overflow, предназначенный для организации взаимопомощи программистам, заключил соглашение с разработчиком ИИ-бота ChatGPT, компанией OpenAI. В рамках достигнутых договорённостей OpenAI сможет задействовать API для получения данных с форумов Stack Overflow и последующего их использования для обучения ChatGPT. Пользователям платформы такой подход не понравился, но, по всей видимости, они не смогут что-то изменить. Источник изображения: Andrea De Santis/unsplash.com

Источник: 3dnews.ru