Станция Juice совершила первый важный манёвр на пути к Юпитеру, в ходе которого сожгла 10 % топлива

Европейское космическое агентство (ESA) сообщило, что межпланетная станция Juice, которая будет изучать Юпитер и его крупнейшие спутники, совершила первый важный манёвр на пути к газовому гиганту. Станция увеличила свою скорость на 200 м/с, для чего ей потребовалось 43 минуты идти на максимальной тяге. За это время она израсходовала 363 кг горючего или 10 % от залитого в баки. Если всё пойдёт по плану, то основные двигатели не понадобятся до достижения Юпитера в 2031 году. Источник изображений: ESA

Источник: 3dnews.ru