Stardew Valley получит патч 1.6 до конца года — точную дату разработчик пока не готов назвать

Гейм-дизайнер Эрик Барон (Eric Barone), также известный под псевдонимом ConcernedApe, раскрыл новую информацию о крупном патче 1.6 для своего симулятора фермерской жизни Stardew Valley. Вся информация была опубликована в микроблоге разработчика. Источник изображения: ConcernedApe

Источник: 3dnews.ru