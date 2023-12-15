Starlink получила лицензию на подключение 2000 смартфонов напрямую к спутникам связи

По мере развития технологий спутниковой связи она становится доступна и рядовым пользователям сотовых сетей. По информации Bloomberg, в минувший четверг Федеральная комиссия по связи выдала Starlink временную лицензию на осуществление испытаний технологии прямой связи смартфонов со спутниками на территории США. Эксперимент будет проводиться в партнёрстве с оператором связи T-Mobile US. Источник изображения: Starlink

Источник: 3dnews.ru