Starship готов к запуску — корабль и ракета прошли репетицию полной заправки топливом

Глава компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) заявил, что корабль Starship и ракета-носитель Super Heavy прошли испытание заправкой топливом и готовы к запуску на орбитальную высоту, что произойдёт в ближайшее время. В баки полностью собранной на площадке 122-метровой ракеты закачали 4,5 тыс. т жидкого метанового топлива и кислорода. Репетиция заправки признана успешной. Ракета готова к запуску в любой момент. Источник изображений: SpaceX

Источник: 3dnews.ru