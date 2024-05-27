Стартап xAI Илона Маска привлёк $6 млрд финансирования на развитие ИИ

Как и планировалось, на прошлой неделе основанная Илоном Маском (Elon Musk) компания xAI смогла привлечь новый транш финансирования от институциональных инвесторов на общую сумму $6 млрд, о чём миллиардер сам сообщил со страниц социальной сети X. Без учёта данных средств капитализация xAI достигала $18 млрд на момент сделки. Источник изображения: xAI

Источник: 3dnews.ru