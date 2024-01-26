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Steam добавляет ускорение видео VA-API DRM для удаленного воспроизведения

Steam добавляет ускорение видео VA-API DRM для удаленного воспроизведения

24 января Valve на странице новостей о бета-версиях клиента Steam сообщила о включении аппаратного ускорения декодирования видео VA-API DRM при использовании Remote Play в Linux. Причём это не касается варианта VA-API X11, так что изменения должны улучшить поддержку ускорения видео для тех, кто использует Steam Remote Play в среде Wayland.

Помимо этого, в последнем выпуске бета-клиента Steam содержатся следующие изменения:

  • общее
    • исправлено первоначальное отображение меню системной панели в виде черного окна;
    • исправлена ошибка, из-за которой кнопка максимизации/восстановления и ручка изменения размера окна не обновлялись должным образом;
    • если игра помечена как частная, DLC для игры также будет отмечен как приватный;
    • настройками конфиденциальности для отдельных DLC теперь можно управлять в свойствах игры на вкладке конфиденциальности;
    • исправлена коллекция «Мои игры», в которую также вошли игры, позаимствованные у других пользователей;
    • исправлена непрозрачность игровой панели на страницах сведений об игре.
  • Steam Overlay
    • исправлено панорамирование средним щелчком мыши, которое не работало в браузере наложения в Windows.
  • чат
    • исправлен случай, когда групповые чаты могли зависать на этапе «Запрос информации о групповом чате» после повторного подключения к Steam.
  • Steam input
    • добавлена настройка светодиодного индикатора плеера для контроллеров DualSense.
  • SteamVR
    • исправлен случай, когда Steam мог помешать SteamVR правильно обнаружить подключенную через USB гарнитуру и/или контроллеры.

Для справки: Steam — это онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, разработанный и поддерживаемый компанией Valve. Steam выполняет роль средства технической защиты авторских прав, платформы для многопользовательских игр и потокового вещания, а также социальной сети для игроков. Программный клиент Steam также обеспечивает установку и регулярное обновление игр, облачные сохранения игр, текстовую и голосовую связь между игроками.

Источник: linux.org.ru

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