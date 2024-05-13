Steam и Epic Games Store начали выдавать автоматический возврат средств предзаказавшим Ghost of Tsushima в странах без доступа к PSN

Самурайский боевик Ghost of Tsushima был одним из самых желанных эксклюзивов Sony среди пользователей ПК, однако на данный момент ситуация вокруг предстоящего релиза развивается по сценарию от плохого к худшему. Источник изображения: X (tulipmama)

Источник: 3dnews.ru