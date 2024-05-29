Steam скоро позволит записывать клипы — первые скриншоты новой функции

Программист, датамайнер и создатель SteamDB Павел Дюндик (Pavel Djundik) со ссылкой на закулисные данные сообщил о работе Valve над новой функцией, которая позволит пользователям Steam делиться моментами из любимых игр. Источник изображения: Valve

Источник: 3dnews.ru