Stellarium 23.4

23 декабря вышел в свет очередной выпуск – последний в этом году – популярного свободного планетария Stellarium, визуализирующего реалистичное ночное небо так, как если бы вы смотрели на него невооружённым глазом, либо через бинокль или телескоп.
В общей сложности между текущей и предыдущей версией сделано 91 изменение (за год всего в планетарии сделано 433 изменения), из которых можно выделить следующие основные изменения:
- Новый плагин «Оценщик искажений объектива» (экспериментальный).
- Новая культура неба: Тибетская.
- Изменения в графическом интерфейсе: возможность изменить внешний вид через файл стилей.
- Добавлена новая MESA в пакет для Windows.
- Для Windows добавлена поддержка сборки под архитектуру ARM64.
- Улучшения производительности в macOS на ARM64.
- Добавлена поддержка происхождения названий образований на поверхности тел Солнечной системы.
- Улучшения в плагинах и инструментах «Астрономических расчетов».
Среди изменений этого года также можно отметить:
- добавление поддержки информации о первооткрывателе для тел Солнечной системы и некоторых объектов глубокого космоса;
- векторизацию маркеров для объектов глубокого космоса;
- существенные изменения в инструменте «Списки наблюдений».
Источник: linux.org.ru