Stellarium 23.4

23 декабря вышел в свет очередной выпуск – последний в этом году – популярного свободного планетария Stellarium, визуализирующего реалистичное ночное небо так, как если бы вы смотрели на него невооружённым глазом, либо через бинокль или телескоп.

В общей сложности между текущей и предыдущей версией сделано 91 изменение (за год всего в планетарии сделано 433 изменения), из которых можно выделить следующие основные изменения:

Новый плагин «Оценщик искажений объектива» (экспериментальный).

Новая культура неба: Тибетская.

Изменения в графическом интерфейсе: возможность изменить внешний вид через файл стилей.

Добавлена новая MESA в пакет для Windows.

Для Windows добавлена поддержка сборки под архитектуру ARM64.

Улучшения производительности в macOS на ARM64.

Добавлена поддержка происхождения названий образований на поверхности тел Солнечной системы.

Улучшения в плагинах и инструментах «Астрономических расчетов».

Среди изменений этого года также можно отметить:

добавление поддержки информации о первооткрывателе для тел Солнечной системы и некоторых объектов глубокого космоса;

векторизацию маркеров для объектов глубокого космоса;

существенные изменения в инструменте «Списки наблюдений».

Источник: linux.org.ru